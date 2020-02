Razzismo contro i cinesi L' ambasciata protesta

Coronavirus - su Twitter lanciato l’hashtag contro il Razzismo : Coronavirus, non si arginano le conseguenze. Registrati episodi di razzismo nei confronti di molti cittadini cinesi, vittime d’essere nativi del Paese da dove si è diffusa l’epidemia. l’hashtag lanciato su Twitter per combattere il pregiudizio. L’hashtag contro il razzismo Le conseguenze del Coronavirus continuano a farsi sentire, e non solo per il numero crescente d’infettati e morti. La nuova patologia, purtroppo, si sta ...

Come il coronavirus sta alimentando il Razzismo contro i cinesi : (foto: Anita Pouchard Serra/Getty Images) Non solo la paura per le proprie famiglie a casa: i cinesi che vivono all’estero, adesso, devono affrontare anche una crescente ondata di diffidenza nei loro confronti, legata in qualche modo alla paura per il coronavirus, l’epidemia che sta dilagando in tutto il mondo. Tutto questo ha un nome: sinofobia. L’essere costretti a guardare alla Cina Come una grande potenza non ha impedito a molti di ...

Coronavirus - la docente Lala Hu denuncia su Twitter : «Derisa sul treno - preoccupata per chi non ha anticorpi contro il Razzismo» : La testiomonianza di Lala Hu, ricercatrice di Marketing presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente di Marketing, Branding & Communication, International Marketing e Social Media Marketing, stava rientrando in treno da Ancona dopo aver tenuto una lezione. Sul treno, evidentemente sull’ondata delle false informazioni diffuse a proposito del Coronavirus che vanno a unirsi alla effettiva pericolosità della ...

La Liga contro il Razzismo : pronte denunce per i “buu” : La Liga si schiera contro il razzismo, dopo l’ennesimo caso nel weekend. Nel mirino dei tifosi dell’Espanyol è finito Inaki Williams, attaccante di colore dell’Athletic. “È una cosa triste”, le sue parole in un tweet dopo la partita, che era stata preceduta anche da scontri tra tifosi così come per il match tra Valencia e Barcellona. […] L'articolo La Liga contro il razzismo: pronte denunce per i ...

Spadafora : “Contro il Razzismo in arrivo nuove tecnologie mai usate prima in Italia” : A margine del convegno “Un calcio al razzismo”, organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha parlato il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora. «La percezione che si deve avere è che non si può più tollerare un clima in cui sembravano delle cose quasi possibili e scontate o che fossero di colore o di folklore. Sto già lavorando con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’introduzione di nuove ...

Sanremo - Amadeus : "Razzismo e mojito" - la canzone di Junior Cally contro Matteo Salvini : Sanremo fa ancora parlare di sé. Questa volta il conduttore Amadeus ha inglobato, tra i vari cantanti, anche lui: Junior Cally, il giovane rapper romano. Il "No grazie" della canzone - spiega Il Corriere - è la sua risposta al populismo. "La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli c

Viaggio della Memoria - il valore della testimonianza contro odio e Razzismo : ll 27 gennaio il presidente Mattarella in occasione del 75mo anniversario della liberazione del campo premierà il miglior lavoro degli studenti sulla Shoah

La condanna per Razzismo “dimenticata” di Salvini per quel coro contro i napoletani : Tra gli atti del processo di Torino che vedono imputato Matteo Salvini per vilipendio della magistratura sarebbe presente una condanna per razzismo a carico del leader leghista. A renderlo noto il quotidiano Cronaca Qui. Al leader del Carroccio, infatti, era stata imposta un decreto penale con una sanzione pecuniaria di circa 5.700 euro – senza passare per processo – per aver violato la legge Mancino. La condanna è stata ...

“Salvini ha una condanna per Razzismo : 5700 euro per i cori contro i napoletani a Pontida” : Matteo Salvini ha una condanna per razzismo: una pena di 5.700 euro per quel coro contro i napoletani intonato alla Festa della Lega Nord a Pontida nel 2009. Il segretario della Lega (ormai non più “Nord”) ed ex ministro dell’Interno, l’aveva ottenuto per aver violato la legge Mancino, quella che punisce chi compie azioni discriminatorie. Di questa sentenza, però, non era mai emersa prima la notizia: è arrivata per mezzo di un decreto ...

La Corsa di Miguel compie 20 anni - in migliaia di corsa contro il Razzismo : La manifestazione si avvicina al traguardo dei 10mila iscritti. La corsa di Miguel prosegue in nome della lotta al razzismo e alle barriere architettoniche. Domenica prossima le strade di Roma torneranno a riempirsi per la corsa di Miguel. Si tratta di un evento podistico che si divide tra una prova competitiva e una passeggiata di […] L'articolo La corsa di Miguel compie 20 anni, in migliaia di corsa contro il razzismo proviene da ...

L’uomo del giorno - Emile Heskey : il Razzismo contro i suoi cari e quella volta che si mise a piangere a Liverpool : Emile William Ivanhoe Heskey, nato a Leicester l’11 gennaio 1978, è stato uno degli attaccanti inglesi più prolifici di sempre, nonostante fosse stato stato accusato di darsi da fare più per i compagni, che beneficiavano delle sue giocate, più che di pensare a realizzare personalmente. Punta centrale capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, Heskey ha giocato con sette club diversi in 21 anni: Leicester City , Liverpool, ...

L’ex valletta Sylvie Lubamba in reggiseno in piazza Duomo : tinta di bianco contro il Razzismo : Sylvie Lubamba, ex valletta del programma "Markette" di Piero Chiambretti, ha protestato in piazza Duomo a Milano facendosi dipingere di bianco. Un gesto in risposta a chi non la inviterebbe in tv per parlare di razzismo perché nera. Il forte sospetto però è che il razzismo sia stato usato solo come pretesto per monetizzare in tv.Continua a leggere

