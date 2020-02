Prof a Studenti: “Non Fatevi Fregare dalla Segre, Vuole Solo Farsi Pubblicità”. E Loro si Ribellano (Di sabato 1 febbraio 2020) Si esprime la Professoressa contro Liliana Segre, asserendo che voglia Solo Farsi pubblicità, e gli alunni 12enni insorgono e denunciano. Succede a Firenze, proprio durante la Giornata della Memoria, in cui tutte le scuole sono impegnate in dibattiti, eventi, letture, proiezioni, sempre e Solo perché la Memoria non muoia. Pare che una Professoressa della scuola media Mazzanti abbia detto ai ragazzi “Liliana Segre non la sopporto. E anche voi, ragazzi, non Fatevi Fregare da questi personaggi che cercano Solo pubblicità”. Sempre secondo il racconto dei ragazzi, la Prof avrebbe continuato “Anche mio nonno è stato in un campo di concentramento, ma non è certo andato in giro a dirlo a tutti. E ora non andate a casa a dire ai vostri genitori che sono nazista e antisemita“. I ragazzi non se lo sono fatto ripetere due volte: appena a casa, hanno subito disobbedito alle ... youreduaction

