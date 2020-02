LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: vince del Carmen Alvarado su Worst e Brand. Settima Eva Lechner (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, appuntamento a domani con le tre gare mancanti. Grazie di essere stati con noi! La top-10 della gara femminile 1 Ceylin del Carmen Alvarado 2 Annemarie Worst 3 Lucinda Brand 4 Katie Compton 5 Yara Kastelijn 6 Evie Richards 7 Eva Lechner 8 Ellen Van Loy 9 Laura Verdonschot 10 Marlene Petit 15.55 Settimo posto per una bravissima Eva Lechner. 15.50 Ceylin del Carmen Alvarado vince in volata, incredibile. Aveva sempre perso allo sprint da Worst in stagione. 15.48 Brand torna sulle prime e attacca, Worst risponde bene e contrattacca con del Carmen Alvarado. 15.47 Passa in testa Ceylin del Carmen Alvarado e ora prova a staccare Worst. 15.45 Piccola indecisione per Del Carmen Alvarado, Worst prova ad allungare, ma la neerlandese di origini dominicane va a chiudere. 15.43 Brand sta rientrando ora sulle altre ... oasport

zazoomnews : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Eva Lechner in rimonta. Davanti le quattro neerlandesi -… - zazoomnews : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Eva Lechner in rimonta. Davanti Worst Brand e Del Carmen Alva… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: Worst Brand e Del Carmen Alvarado in testa. Eva Lechner ottav… -