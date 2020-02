Isola dei Famosi 2020 di Ilary Blasi: svelati due nuovi naufraghi in trattativa (Di sabato 1 febbraio 2020) Marco Baldini, Alessia Macari, Alessandra Mussolini e Rosanna Lambertucci non sono gli unici vip che sono stati provinati per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dato che secondo il settimanale Spy alla lista dei possibili naufraghi potrebbero aggiungersi anche Stefania Orlando ed Ascanio Pacelli. “Che cosa ci facevano Stefania Orlando e Ascanio Pacelli pochi giorni fa negli uffici romani di Magnolia? Pare che i due vip siano in pole position per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma se uno dei due personaggi è ad un passo dal sì, l’altro è ancora molto, ma molto in forse. Come andrà a finire?”. Stefania Orlando è una nota conduttrice Rai ex volto de I Fatti Vostri, mentre Ascanio Pacelli è uno storico concorrente della quarta edizione del Grande Fratello (la stessa di Patrick Ray Pugliese e Serena ... bitchyf

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - tttreality18 : RT @itsclaudiatweet: Firmiamo una petizione per avere Rita Rusic all’isola dei famosi. Immaginate il trash che ci regalerebbero queen Rit… -