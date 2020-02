Il Cantante Mascherato, Svelato il Coniglio. L’Avreste Detto? (Di sabato 1 febbraio 2020) La finalissima tenutasi ieri sera de Il Cantante Mascherato ha Svelato il vincitore, fra lo stupore di tutti. Vince Teo Mammuccari, celato dietro il Coniglio, contro ogni previsione che vedeva vincente il Leone, dietro cui c’era Al Bano. SMascherato e incoronato vincitore, Mammuccari ha confessato a Milly Carlucci, padrona di casa, di sentirsi fortemente a disagio. Fra il serio e il faceto, come il suo solito, si è Detto dispiaciuto di aver vinto su artisti del calibro di Arisa, Orietta Berti, Fausto Leali. Si scusa anche per aver battuto Valerio Scanu. E poi racconta una chicca del dietro le quinte. Al Bano gli aveva chiesto “Ma si può sapere chi sei?”, e lui “Mammuccari“. Allora Al Bano replica “Avevo indovinato tutti, tranne te“. Un bel momento, per Teo, che prende le parole di Al Bano come un grande complimento. Non sono mancati i momenti ... youreduaction

