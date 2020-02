Dal Coronavrus di può guarire, la Cina tranquillizza: “243 dimessi, 72 in un giorno” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo il panico, Pechino cerca di tranquillizzare l'opinione pubblica segnalando il record di pazienti guariti dal coronavirus in appena 24 ore. Secondo i report pubblicati dalle autorità sanitarie locali, in un solo giorno sono state 72 le persone dimesse dagli ospedali della zona e adesso sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia e sono stati mandati a casa dopo il ricovero. fanpage

vanitybeauty24 : Praticamente gli unici immuni dal #coronavrus sono i ragazzi del #GFVIP -