“Cosa ho fatto per entrare al GF Vip”. Serena Enardu ‘choc’: lo confessa apertamente in diretta e la polemica è servita (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di emozioni. A lasciare la casa è stata Rita Rusic. Ma la cosa che più ha fatto discutere è stato l’ingresso nella casa di un nuovo concorrente. Non una concorrente qualunque ma una la cui entrata non ha fatto piacere al pubblico. Stiamo parlando di Serena Enardu che è diventata ufficialmente una concorrente del reality insieme a Pago. Il pubblico non ha gradito l’ingresso nella casa della sarda e il motivo è semplice: quando Serena era entrata in casa per chiarire con Pago, Alfonso Signorini aveva lanciato un televoto per chiedere al pubblico se fosse d’accordo che Serena entrasse nella casa. Il pubblico aveva votato no. Ma, a quanto pare, non è stato ascoltato. E infatti Serena Enardu è entrata nella casa. Durante la serata, Alfonso Signorini ha invitato Pago ad andare nel privè per ascoltare quanto successo negli ultimi giorni ... caffeinamagazine

Mov5Stelle : Oltre 700 ex senatori hanno fatto ricorso contro il taglio dei #vitalizi. Ma la cosa ancor più grave è che da quan… - redazioneiene : LO SPECIALE SU CHICO FORTI È IN ONDA ADESSO: LA POLITICA In questa quinta parte il nostro @gastonzama si concentr… - ignaziocorrao : Abbiamo fatto errori, tanti e sempre in buona fede. È innegabile. Ma sappiamo cosa ha fatto di buono il #M5S per il… -