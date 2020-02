Coronavirus, italiano a Wuhan: «Città fantasma, non vedo l’ora di tornare» (Di sabato 1 febbraio 2020) «Questa è una Città fantasma, non vedo l’ora di tornare in Italia». Queste le parole di Michael Talignani, un connazionale originario di Modena che si trova per lavoro a Wuhan per conto di un’azienda del settore ceramico. Raggiunto al telefono dall’Adnkronos, ha raccontato lo scenario desolante della Città in cui ha preso origine la crisi globale del Coronavirus, che ad oggi conta oltre 200 morti e migliaia di infettati. Il rientro in Italia lunedì: «Ci attendono 15 giorni di isolamento» «Si vive una sensazione di impotenza, come ‘vorrei fare qualcosa ma non posso’ – racconta all’Adnkronos Talignani – e la viviamo sia noi qui che i familiari in Italia. Non vedo l’ora di arrivare in Italia: il sospiro di sollievo lo farò quando le ruote dell’aereo toccheranno il suolo italiano. Certo non potrò subito riabbracciare i miei cari, ... urbanpost

