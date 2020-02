Coronavirus a Roma, la coppia di Wuhan è stabile: «Non abbiamo girato, nessuno contagiato da noi» (Di sabato 1 febbraio 2020) Roma Sono pensionati e aspettavano con ansia questo viaggio in Italia, tanto da non rinunciare a partire neppure quando ormai a Wuhan e nella provincia di Hubei, dove abitano, l'allarme per il... ilmessaggero

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza: 'I due casi accertati di #Coronavirus in Italia sono in isolamento all'ospedale… -