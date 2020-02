Conte: “Eriksen è un grande colpo. Se ha scelto noi vuol dire che l’Inter è vista bene all’estero” (Di sabato 1 febbraio 2020) Domenica l’Inter affronterà l’Udinese in trasferta. Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, commentando anche il mercato chiuso ieri. “Ve l’ho detto dal primo giorno, se avessimo venduto qualcuno sarebbero arrivati dei nuovi acquisti. Ed è questo che è successo, sono stato sincero e onesto, un profeta”. Su Eriksen: “grande ‘10’ come Zidane? No, hanno caratteristiche differenti: Christian ha qualità e visione, è un rifinitore. Con il Tottenham stava giocando poco, ma fisicamente l’ho trovato discretamente. Sta entrando nella nostra idea di calcio ed è uno che capisce subito. Siamo felici di averlo qui. E’ un grande colpo. Ha scelto noi, vuol dire che l’Inter è vista bene all’estero”. Su Lautaro, assente: “L’assenza di Lautaro è pesante, con Lukaku si è integrato benissimo. Chi ha giocato meno, ora potrà dimostrare”. Sulle due concorrenti per lo ... ilnapolista

