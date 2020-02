Calciomercato, tutti i colpi dell'ultimo giorno: Fiorentina superstar (Di sabato 1 febbraio 2020) Quattro acquisti per i viola, la Juventus saluta Emre Can mentre il Milan prende Saelemaekers ma vede sfumare Robinson e deve richiamare Laxalt. Il Napoli blocca Petagna per giugno, il Genoa riabbraccia Iago Falque. foxsports

SkySport : MERCATO FINITO? Tutti gli acquisti di gennaio - SkySport : #Calciomercato #SerieA, tutti i ritorni di gennaio - Sport_Mediaset : Mercato #Inter, rebus punta: #Zaza dice no al prestito. Sfuma #Pinamonti. #calciomercato Tutti gli aggiornamenti s… -