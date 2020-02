Abu Mazen taglia le relazioni con Israele e Stati Uniti (Di sabato 1 febbraio 2020) Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato, nel corso di una riunione della Lega Araba in corso al Cairo, la rottura delle relazioni diplomatiche con Washington e Tel Aviv. Uno sviluppo, quest’ultimo, che rischia di avere gravi conseguenze sulla stabilità della regione e che giunge in seguito alla diffusione del piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump. Abu Mazen ha espresso profonda delusione per i contenuti dell’accordo di pace, che assegnerebbe alla Palestina appena il 22 per cento dei suoi territori storici ed un quartiere periferico di Gerusalemme Est, dove dovrebbe sorgere la capitale del nuovo Stato. Il presidente dell’Autorità nazionale Palestinese ha poi aggiunto, come riferito dall’Agi, che lotterà affinché la proposta di Trump non venga legittimata dalla comunità internazionale. Rischio ... it.insideover

