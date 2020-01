Scontro Frontale tra Auto: Muore 35enne, Altri 2 Feriti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella prima mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, un grave incidente ha sconvolto i cittadini di Taio, nella Val di Non. All’alba si è verificato uno Scontro Frontale tra due Auto. A causa del forte urto, Daniele Asson, guardia forestale di 35 anni e originario di Don, ha drammaticamente perso la vita. Sono rimasti Feriti anche Altri 2 uomini, un 42enne e un 36enne. Quest’ultimo viaggiava con la vittima. I due sono stati immediatamente trasportati con l’elisoccorso negli ospedali vicini, perché le lesioni riportate risultavano davvero gravi. Secondo le prime ricostruzioni, lo Scontro Frontale è avvenuto attorno alle ore 7:00. Le due Auto stavano procedendo in direzioni opposte nei pressi della galleria dei Molini. In prossimi di una semicurva, i due veicoli si sono scontrati. Una delle due Auto è finita addirittura sopra il guardrail. I soccorsi sono giunti ... youreduaction

