Sanremo 2020, Ghali superospite: i dettagli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ghali si aggiunge alla fittissima lista di ospiti attesi alla 70esima edizione del Festival di Sanremo: il suo ultimo singolo “Boogieman”, è il primo nelle classifiche e sembra che sul palco dell’Ariston presenterà un medley dei suoi successi. Ghali a Sanremo Ghali sarà il superstite della serata di venerdì 7 febbraio al Festival di Sanremo: il rapper dovrebbe presentare un medley dei suoi successi, e stando alle prime indiscrezioni, anche il secondo estratto dal suo nuovo album, DNA. Attualmente il suo singolo Boogieman è in testa alle classifiche per i brani che hanno avuto più ascolti e in tanti sono in attesa di vedere l’artista sul palco dell’Ariston. Giovanissimo rapper originario di Milano, Ghali ha fatto una rapida ed entusiasmante ascesa verso il successo: diventato uno degli artisti più seguiti del web ha ricevuto critiche positive sia da ... notizie

