Milan, con Robinson e Saelemaekers il Diavolo guarda al futuro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Salutati Rodriguez e Suso, il Diavolo scommette su due giovani sconosciuti ai più ma di sicuro talento per sostituirli: parliamo di Antonee Robinson e Alex Saelemaekers, sbarcati in Italia a fine mercato. foxsports

DiMarzio : #calciomercato #Milan: #Vina spinge per il @acmilan e sta andando a parlare con il suo presidente #Nacional per con… - AntoVitiello : #Milan, preso #Robinson del #Wigan in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo. Sono circa… - carlolaudisa : Intesa con #Anderlecht. Alexis #Saelemaekers al #Milan in prestito con obbligo di riscatto. Ora la firma del giocatore -