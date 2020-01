Juventus, Ronaldo mette nel mirino il record di Trezeguet (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo contro la Fiorentina vuole raggiungere David Trezeguet e andare a segno per nove gare consecutive Cristiano Ronaldo non vuole fermarsi e ha messo nel mirino un nuovo record di casa Juve. Contro la Fiorentina il fenomeno portoghese potrebbe andare a segno per la nona volta consecutiva. Come spiega La Gazzetta dello Sport non sarebbe un record per lui, che ai tempi del Real si è spinto fino a 11 (Liga, stagione 2014-15), ma ne eguaglierebbe uno già esistente nella storia della Signora: quello di David Trezeguet, che vanta la serie più lunga in campionato con la Juventus. Trezegol non è solo lo straniero bianconero più prolifico (171 reti in 320 partite), ma anche l’unico attaccante che nell’era dei tre punti (dal 1994-95 a oggi) sia riuscito in un simile filotto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

tuttosport : Ecco #Cristianolandia: perché #Ronaldo è diventato il più famoso al mondo - tuttosport : #Juventus, #Ronaldo in campo: 'Lavoro per vincere' ?? - SquawkaNews : Napoli 2-1 Juventus FT: ?? Zielinski ?? Insigne ?? Ronaldo Gennaro Gattuso gets one over the former Napoli boss M… -