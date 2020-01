I bulloni-antifurto stampati in 3D e impossibili da scassinare (Di venerdì 31 gennaio 2020) I sistemi di antifurto sono sempre più efficaci e sofisticati, tuttavia, nonostante l’evoluzione tecnologica abbia contribuito a far diminuire i furti di auto, le ultime tendenze vedono i ladri prendere di mira altre parti della vettura, come le ruote: non è certo difficile sfilarle e farsi un bel bottino, composto dapneumatici e cerchi in lega. Per scongiurare questo tipo di furti gli ingegneri della Ford hanno sviluppato dei dadi di bloccaggio unici, utilizzando la tecnologia di stampa 3D, in collaborazione con la EOC, azienda leader nelle soluzioni di fascia alta relative alla produzione additiva. Per realizzare i contorni di questi dadi unici, gli ingegneri della Ford hanno utilizzato la voce del guidatore, che, dopo essere stata registrata (per un tempo minimo di un secondo, pronunciando una frase come “guido una Ford”), viene convertita da un software che “traduce” le onde sonore ... wired

