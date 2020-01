Ecco come funzioneranno le reactions nei messaggi diretti di Instagram (Di venerdì 31 gennaio 2020) Instagram è al lavoro per portare le reactions all'interno dei messaggi diretti L'articolo Ecco come funzioneranno le reactions nei messaggi diretti di Instagram proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

chedisagio : Il «Valzer delle Candele» per salutare il Regno Unito che se ne va. In Francia questo canto dell'addio è conosciut… - nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - Capezzone : Su @atlanticomag le radici di #Brexit nella preziosa ricostruzione di @DanieleMeloni80 -