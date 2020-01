È guerra fra Rudy Giuliani e l’ex consigliere John Bolton (Di venerdì 31 gennaio 2020) Donald Trump e Rudy Giuliani contro l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, una guerra aperta. Mentre al Senato si è chiusa, dopo 93 quesiti e oltre otto ore di dibattito, la prima giornata del processo di Impeachment ai danni di Donald Trump dedicato alle domande dei senatori, riservate ai manager democratici sostenitori dell’accusa e al team legale del Presidente, che si deve difendere dagli articoli di Impeachment di abuso di potere e ostruzione al Congresso nell’ambito dello scandalo Ucrainagate, l’avvocato del presidente Donald Trump, l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, replica alle accuse di Bolton. Accade mentre si allontana allontanata l’ipotesi dell’inserimento all’interno del processo di testimoni aggiuntivi, come l’ex senior adviser alla sicurezza nazionale di Trump, e della pubblicazione di ... it.insideover

