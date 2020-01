Copenaghen: una magia del Nord Europa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Copenaghen, considerata una delle città più vivibili d'Europa, non ha mai perso le sue caratteristiche di tranquilla cittadina con una grande importanza culturale. La capitale della Danimarca è una città ricca di attrazioni dove fare lunghe passeggiate tra i suoi canali navigabili, i palazzi settecenteschi e le chiese monumentali. fanpage

viaggiareinform : Danimarca - Una spa galleggiante nel porto di Copenaghen ... aperta anche in inverno - Alexandros76 : Sono all’interno di #HayHouse , al secondo piano delle palazzo che è una vera casa del #Design qui in centro a… - IsMadeInItaly_T : RT @Ansa_TerraGusto: Il Noma di #Copenaghen, ristorante tra i più noti al mondo, lancia una raccolta fondi per l'#Australia colpita dagli i… -