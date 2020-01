‘Sono nera. È una problema?’. Land Rover gioca sulla diversity e a me sembra di stare a Londra (Di giovedì 30 gennaio 2020) di Carblogger Ma quando mai ci cattura una pubblicità di auto, facendo questo mestiere? Beh, l’altro giorno mi è capitato con una pagina della Range Rover mentre stavo sfogliando il Corriere della Sera. E per un momento ho pensato: vivo a Roma o a Londra? “Sono nera. È un problema?”, dice la headline sopra una foto della Range Rover Sport Black Edition. La campagna è firmata dall’agenzia di Vicky Gitto e Roberto Battaglia. Una campagna solo italiana, dunque. Una campagna controcorrente. Wow, vado alla finestra e sì, sono a Roma e non a Londra dove un messaggio di “diversity” passerebbe forse inosservato. La cultura anglosassone ha da tempo accettato e incluso tutti. Da noi il messaggio suona come una pila di piatti sbattuta a terra. Perché è politicamente corretto in un paese dove un ex ministro degli Interni citofona a uno sconosciuto per dargli ... ilfattoquotidiano

