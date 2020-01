Soleil Stasi Instagram, il maglione non copre e dello slip non c’è traccia: «La vera bellezza» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un nuovo scatto bollente arriva dal profilo Instagram di Soleil Stasi, volto noto si Uomini e donne, nonché ex naufraga all’Isola dei famosi. La giovane, che su Instagram vanta un seguito di 764mila follower, ha pubblicato poco fa un’immagine presa da uno shooting fotografico che fa sognare decine di follower: quasi 4mila ‘like’ e decine di complimenti. Modella, showgirl e influencer l’ex corteggiatrice di Luca Onestini ha scelto di partecipare a Pechino Express, in coppia con la madre Wendy Kay. Il reality show di Raidue, condotto da Costantino della Gherardesca, andrà in onda a partire dal prossimo 11 febbraio. Nell’attesa di vederla in tv, i fan possono ‘accontentarsi’ di ammirare le sue forme sbalorditive sui social. Soleil Stasi Instagram, il maglione non copre e dello slip non c’è traccia: «La vera bellezza» Su Instagram, ... urbanpost

