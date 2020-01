Rebecca Staffelli, la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia si sposa con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Ho detto sì“. Con queste semplici parole Rebecca Staffelli, la figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, ha annunciato su Instagram le nozze con il fidanzato, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basile. Ventuno anni lei, trentasette lui, i due stanno insieme dal 2018 e sui social si mostrano molto affiatati. L’annuncio del matrimonio è arrivato a sorpresa, accompagnato da una foto in bianco e nero che ritrae Rebecca sorridente, mentre mostra l’anello di fidanzamento che il compagno le ha regalato nelle scorse ore chiedendola in sposa. Classe 1998, Rebecca Staffelli è una modella e un’influencer nota al pubblico per aver partecipato come opinionista ad alcune puntate di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, oltre che per aver condotto nel 2018 su La5 “Colpo di tacchi“. Alessandro ... ilfattoquotidiano

