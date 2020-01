Oroscopo di oggi di Paolo Fox: le previsioni del 30 gennaio su Rai2 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oroscopo del giorno di Paolo Fox, 30 gennaio: le previsioni a I Fatti Vostri Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato le previsioni di oggi 30 gennaio 2020 nella piazza de I Fatti Vostri. Quali saranno i segni più fortunati del giorno? Venere è ancora in transito nel segno dei Pesci fino al 7 febbraio. I bambini che nascono questa settimana saranno creativi, saranno attratti dalla spiritualità e pronti ad aiutare il prossimo. Prima dell’Oroscopo di Paolo Fox vanno in onda giochi, interviste e rubriche condotte da Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Graziano Galatone, il professor Umberto Broccoli e il colonnello Morico. Il maestro Demo Morselli dirige l’orchestra che accompagna le esibizioni di Graziano Galatone e Roberta Morise. Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio: le previsioni segno per segno L’Oroscopo di Paolo ... lanostratv

RadioItalia : Oggi qualcuno vi metterà alla prova ?? Clicca - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Giovedì 30 gennaio 2020 -… - infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi 29 gennaio 2020: le previsioni segno per segno -