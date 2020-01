Nave da crociera ferma: a bordo due casi sospetti di Coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oltre 6mila passeggeri fermi a bordo della Nave da crociera. L’imbarcazione stava per attraccare a Civitavecchia. I sospetti sono arrivati cinque giorni fa dalla Cina. Si inizia a temere per l’arrivo nel nostro Paese del Coronavirus. La nuova notizia arriva dal porto di Civitavecchia, dove una Nave da crociera non è ancora stata fatta attraccare … L'articolo Nave da crociera ferma: a bordo due casi sospetti di Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

TgrRai : Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per… - RaiNews : Una nave da crociera è ferma al porto di Civitavecchia dove ha attraccato in mattinata e al momento, a quanto si ap… - SkyTG24 : Due turisti cinesi, a causa di un sospetto caso di #Coronavirus, sono stati messi in isolamento a bordo di una nave… -