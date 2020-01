Milan, Calhanoglu: «La squadra viene sempre prima» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calhanoglu non si scompone dopo la doppietta realizzata in Milan Torino: le parole del centrocampista turco Intervistato da Milan TV, Hakan Calhanoglu è rimasto coi piedi per terra nonostante la doppietta messa a segno contro il Torino (la prima in rossonero). Ecco le sue dichiarazioni. «prima doppietta in rossonero? Sono contento, ma prima di me vengono sempre i compagni e la squadra, perché per noi è importante la partita. Non importa se parto titolare o subentro, la squadra viene sempre prima. Ho fatto il mio lavoro e sono contento di aver aiutato i miei compagni. Ora siamo in semifinale contro la Juventus e sarà una partita difficile perché loro sono forti. Ma c’è ancora tempo per lavorare e migliorare e vediamo cosa succede». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

