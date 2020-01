Max Biaggi, Araba Dell’Utri è la nuova fidanzata (Di giovedì 30 gennaio 2020) Max Biaggi e Araba Dell’Utri: l’ex campione motociclistico, acerrimo nemico di Valentino Rossi, ha una nuova fidanzata. Chi è la ragazza che gli fa battere forte il cuore? E come si sono conosciuti? Se volete sapere tutto quanto, allora continuate a leggere! Araba Dell’Utri è una splendida e bravissima attrice italiana. Recentemente ha fatto parlare di se più per le sue frequentazioni che per il suo curriculum, dal momento che è stata avvistata insieme all’ex campione di motociclismo Max Biaggi, ex di Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli, Ines e Leon. In seguito Max ha avuto una lunga relazione con Bianca Atzei, ma anche in questo caso la storia è finita. Max Biaggi ora potrebbe aver ritrovato la serenità, proprio accanto all’attrice, come sottolineato dal settimanale Diva e Donna che ha pizzicato la coppia mentre cenava a lume di candela in un ... bigodino

