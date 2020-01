La piccola bottega degli orrori: Taron Egerton e Scarlett Johansson nel reboot? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Taron Egerton e Scarlett Johansson torneranno a cantare nello scatenato reboot del musical cult La piccola bottega degli orrori? Taron Egerton e Scarlett Johansson potrebbero essere i protagonisti del reboot del musical La piccola bottega degli orrori. I due attori hanno dimostrato più volte le loro doti canore e adesso potrebbero essere messi alla prova nel musical cult che avrà un nuovo reboot. La star di Rocketman Taron Egerton sarebbe in trattative per interpretare il protagonista del film, Seymour Krelborn, interpretato da Rick Moranis nella versione del 1986. il talento canoro, oltre che recitativo, dell'attore inglese gli ha fruttato un Golden Globe per la miglior performance in una commedia o musical solo poche settimane fa proprio per Rocketman perciò ... movieplayer

Antuella : RT @twgiuls: Nascosta fra i vicoli della città, quasi dimenticata dalla gente, vi era una piccola bottega. Un anziano signore si prendeva c… - LorenziAndrea2 : Piccola bottega degli orrori... ok, ci potevo arrivare, anche se non l'ho mai visto, a differenza di the Rocky horr… - ElenCaSc : #Leredità #laghigliottina #ghigliottina parole di oggi STELLA PASTICCERIA BOTTEGA RUSSIA SERENATA ...... Piccola? -