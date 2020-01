Israele e Mosca sempre più vicini: Putin firma la grazia per la Issachar (Di giovedì 30 gennaio 2020) Israele e Mosca sono sempre più vicini, sempre più amici, sempre più collaborativi. Lo ha dimostrato ieri il presidente russo Vladimir Putin, accogliendo il premier Benjamin Netanyahu con una buona notizia: la concessione della grazia a Naama Issachar – la 26enne israeliana arrestata 10 mesi fa mentre era in transito nell’aeroporto moscovita. Fermata poiché in possesso di circa 10 grammi di marijuana mentre tornava dall’India, rischiava di scontare oltre sette anni di carcere per essersi trovata – si presume – al centro di intrigo internazionale che coinvolgeva Fbi, servizi segreti russi, americani e governo israeliano. La decisione del leader del Cremlino è arrivata ieri, a distanza di poche ore dall’arrivo a Mosca del premier israeliano, che incontrerà nella giornata odierna. Con la concessione della grazia, la Issachar, 26 anni che si supponeva ... it.insideover

