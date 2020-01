Il Crotone ufficializza Armenteros: la formula e l’addio alla Strega (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ arrivata anche l’ufficialità. Samuel Armenteros lascia il Benevento ma resta nel campionato di serie B. L’attaccante svedese ha infatti firmato con il Crotone, dove si trasferisce a titolo temporaneo. A darne notizia è lo stesso club calabrese che rileva dunque in prestito il giocatore che stava trovando poco spazio in giallorosso con Pippo Inzaghi. Quello di Armenteros è comunque un addio alla Strega, l’attaccante è infatti in scadenza di contratto e nel prossimo mese di giugno vedrà esaurirsi l’accordo con il club di via Santa Colomba. Di seguito la nota stampa del sodalizio pitagorico: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Benevento Calcio le prestazioni sportive del calciatore Kristian Samuel Armenteros Nunez Jansson. Attaccante di origine cubana ma di ... anteprima24

Crotone ufficializza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Crotone ufficializza