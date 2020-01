Giovane mamma chiede a tutte le donne incinte di sottoporsi al test per l’herpes dopo aver perso il figlio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Kira Aldcroft è una Giovane mamma che sta affrontando un dolore molto grande, quello della perdita del suo bambino, Leo. La donna oggi ha intrapreso una battaglia per sensibilizzare tutte le donne incinte a sottoporsi al test dell’herpes, per evitare che anche loro debbano piangere i loro piccoli cuccioli a causa della malattia. La Giovane 22enne di Prestwich, nel Greater Manchester, in Inghilterra, ha partorito Leo il 9 agosto 2018. Il bambino era nato prematuro di nove giorni. Kira non aveva mai avuto problemi durante la gravidanza. Ma otto giorni dopo la nascita di Leo è successo qualcosa che ha cambiato per sempre la sua vita. Il bambino si è sentito male: ha iniziato a perdere sangue dalla bocca. È stato subito portato in ospedale. Secondo i medici si trattava di sepsi, così lo hanno posto ... bigodino

eeeeleanor11 : Sto morendo dal ridere praticamente mi faccio nel caffè e nel frattempo torno nell’ufficio di mio papà per chiedere… - pornodigo : I genitori sono i migliori insegnanti (Virtual Taboo #VR Porn) #Bocca #Figa #Giovane #Giovani #Letto #Mamma #Moglie… - acidvxn : RT @rossotizianox: La nuova premier della Finlandia è donna, di sinistra, ecologista, giovane -la più giovane del mondo-, mamma, figlia di… -