Con l’ora legale più incidenti stradali (Di venerdì 31 gennaio 2020) Con l’ora legale più incidenti stradali – Secondo uno studio dell’Università di Colorado Boulder, Usa, pubblicato su Current Biology, l’adozione dell’ora legale, che per gli americani è Daylight Saving Time (DST), orario di risparmio della luce diurna, oltre a non essere apprezzata da medici ed esperti di tutto il mondo, che ritengono che non sia propizia per la salute e il benessere dell’uomo, può comportare anche rischi per la circolazione stradale. Sembra, infatti, che, in primavera, allo spostarsi avanti di un’ora delle lancette dell’orologio, aumenti di un 6% il rischio di incidenti stradali per tutta la settimana a seguire. Questo vuol dire che negli USA, 28 incidenti stradali gravi potrebbero essere evitati ogni anno se si abolisse l’ora legale. Un effetto avverso che si verificherebbe soprattutto in mattinata. “L’effetto negativo della DST, ora legale, sugli incidenti ... romadailynews

