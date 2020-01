Ci sono i primi due casi di coronavirus in Italia (Di giovedì 30 gennaio 2020) (immagine: Getty Images) sono due turisti cinesi in vacanza a Roma le prime due persone risultate positive al nuovo coronavirus che continua a essere monitorato dagli scienziati di tutto il mondo. Lo ha annunciato il Primo ministro Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. Il premier ha anche avvertito che tutti i voli da e per la Cina sono al momento sospesi. I due turisti sono stati ricoverati in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma, specializzato proprio in malattie infettive, e sarebbero in buone condizioni. La stanza dell’hotel dove alloggiavano nella capitale è stata sigillata e gli altri componenti del gruppo in vacanza sono stati scortati all’ospedale per controlli. Ulteriori misure saranno discusse nella giornata del 31 gennaio dal Consiglio dei ministri. Intanto, proprio nelle stesse ore ... wired

