Chi è Emmanuel Guibert | fumettista premio alla carriera a Angoulême

Sarà Emmanuel Guibert il destinatario del prossimo Gran Prix del Festival del Fumetto di Angoulême, una delle manifestazioni internazionali più importanti al mondo per quanto riguarda la nona arte. Si tratta di una sorta di premio alla carriera volto a celebrare l'opera di chi si è distinto nel panorama delle pubblicazioni. Come da tradizione, il vincitore sarà oggetto di una speciale retrospettiva e firmerà anche il manifesto ufficiale della prossima edizione, mentre quella di quest'anno viene inaugurata proprio in questi giorni, a partire dal 30 gennaio. Guibert è stato scelto fra tre (in lizza con lui Catherine Meurisse e Chris Ware) ed è stato votato online dagli stessi fumettisti di lingua francese accreditati dal Festival: tra le motivazioni del premio, il coronamento di "un autore completo, disegnatore innovativo e narratore senza ...

