Brexit: Regno Unito fuori dall’Ue. Cosa cambia? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea possono interessare tutti, dai turisti a chi si reca in Uk per lavoro. Vediamo perchè. Brexit: ufficiale la separazione tra Uk e Ue (foto pixabay) Innanzitutto avremo un cambiamento per quanto riguarda i documenti con cui poter accedere nel Regno Unito. Fino a oggi era accettata anche la Carta di Identità e varrà ancora per tutto il periodo di transizione, ossia il 2020. Dal 2021, invece, per entrare in UK, a qualsiasi titolo, occorrerà avere un passaporto. Inoltre fino al 31 gennaio è stato possibile fermarsi in UK per tutto il tempo desiderato senza bisogno di alcun documento. Dal 1 Febbraio invece il Regno Unito diventerà un paese straniero a tutti gli effetti, come lo sono gli Stati Uniti, o il Giappone. Per trasferirsi a Londra, per periodi superiori ai 3 o 6 mesi, sarà ... chenews

chedisagio : Il «Valzer delle Candele» per salutare il Regno Unito che se ne va. In Francia questo canto dell'addio è conosciut… - Agenzia_Ansa : #Brexit: via libera dal Parlamento europeo all'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Ue #ANSA - fattoquotidiano : Brexit, il Parlamento Ue vota accordo su uscita del Regno dall’Unione. Gentiloni: “Giorno triste”. Farage: “La pros… -