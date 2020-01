Auto: al via in Francia impianto pilota per sviluppo batterie elettriche (Di giovedì 30 gennaio 2020) Parigi, 30 gen. (Adnkronos) – Al via in Francia nella fabbrica Saft di Nersac, in Nuova Aquitania, il primo impianto pilota per lo sviluppo delle batterie al litio per le Auto elettriche. L’impianto sarà operativo a metà 2021 e rappresenta per i gruppi francesi Total e Psa, che per l’occasione hanno annunciato la nascita di una joint venture denominata Automotive Cell Company (Acc) con le loro rispettive controllate Saft e Opel, un investimento di 200 milioni di euro. Per questo impianto, che è stato inaugurato tra gli altri dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron e dal ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, saranno creati 200 posti di lavoro.Si tratta della prima tappa del progetto di sviluppo in Europa dell’attività di produzione di batterie per Auto elettriche fortemente voluto dalla Francia e dalla Germania. Il progetto prevede ... calcioweb.eu

