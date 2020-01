Alex Orfei arrestato dai carabinieri: deve scontare una condanna per omicidio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alex Orfei, 35 anni, ex circense ed domatore di cavalli, è stato arrestato dai carabinieri di Sabaudia e condotto in carcere per scontare una pena a 11 anni e mezzo per l'omicidio di Werner De Bianchi, 37 anni, dipendente del circo dello stesso Orfei, avvenuto il 12 agosto 2016 . I militari lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Latina. fanpage

