Aggredita e percossa per giorni, trovato il cadavere di una donna a Mazzara (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non aveva accettato i tradimento, così l’ha percossa per giorni fino a toglierle la vita. In manette 53enne siciliano, colpevole dell’omicidio di sua moglie. Una delle tante, tristi, storie di femminicidio che caratterizzano il nostro belpaese. I fatti Il racconto arriva direttamente dall’uomo. “Mia moglie mi tradiva – ha continuato a ripetere nell’interrogatorio – però … L'articolo Aggredita e percossa per giorni, trovato il cadavere di una donna a Mazzara proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

