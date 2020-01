A14, il giudice dà l’ok a riapertura del viadotto Cerrano ai tir. Confermate le altre limitazioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il tratto di A14 tra Pescara Nord e Pineto riapre ai mezzi pesanti. Il giudice per le indagini preliminari di Avellino ha accolto parzialmente l’istanza presentata da Autostrade per l’Italia che chiedeva di rimuovere il divieto di circolazione sul viadotto Cerrano dei tir con massa superiore a 3,5 tonnellate. La circolazione era stata interrotta a dicembre e nel corso delle festività natalizie aveva provocato notevoli disagi agli automobilisti, tanto che la concessionaria aveva aperto ai rimborsi per chi ha dovuto subire code e ritardi. Il giudice ha invece confermato l’inibizione del passaggio da parte dei trasporti eccezionali e dei trasporti di merce pericolose sul viadotto, alto 90 metri. Restano anche le limitazioni già presenti prima del provvedimento: il divieto di circolazione sulla corsia di marcia, l’interdistanza minima di 100 metri tra i veicoli in ... ilfattoquotidiano

