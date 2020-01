Ventimiglia, algerino pesta 3 agenti in commissariato: ora in carcere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, ubriaco fradicio, ha aggredito gli agenti impegnati nel suo fermo, quelli che in centrale tentavano di concludere le operazioni di fotosegnalamento ed il personale sanitario che effettuava una più che necessaria sedazione Completamente ubriaco e fuori di sè a causa del fatto di essere stato fermato per un semplice controllo di routine dagli uomini del commissariato di Ventimiglia, li ha aggrediti, ha danneggiato l'interno della pantera ed ha proseguito con le sue intemperanze anche in centrale. Sono tre in tutto i poliziotti rimasti feriti, senza contare l'aggressione verbale al personale medico a cui era stato affidato successivamente nel pronto soccorso locale. Il responsabile della vicenda è un 33enne di nazionalità algerina, clandestino oltre che pluripregiudicato e noto alle forze dell'ordine con numerosi alias che forniva di volta in volta ... ilgiornale

