Valentino Rossi fuori dalla Yamaha! I piloti scelti per il 2021 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valentino Rossi sarà fuori dalla Yamaha per la pRossima stagione! Arriva la scelta dell’azienda sui piloti per la MotoGP Clamoroso annuncio della Yamaha che, per la pRossima stagione della MotoGP, ha deciso i due piloti. Non ci sarà Valentino Rossi! IN AGGIORNAMENTO L'articolo Valentino Rossi fuori dalla Yamaha! I piloti scelti per il 2021 proviene da www.inews24.it. inews24

SkySport : ? #Quartararo alla #Yamaha al posto di Valentino #Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ? #Quartararo alla Yamaha al posto di Valentino Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP - amperrino : MotoGP, Yamaha sceglie: Quartararo con Vinales. Valentino Rossi al bivio - -