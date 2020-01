Pupo contro la Rai | Grande Fratello Vip meglio di Sanremo

Manuela Villa e Pupo contro Sanremo 2020 : Due settimane fa Lisa si è detta amareggiata per essere stata scartata da Sanremo 2020. “Amadeus non ha mantenuto la parola, la delusione maggiore, tuttavia, arriva da parte dei fan. Io non avevo riposto molte speranze in questo Festival di Sanremo, perché avevo già notato cose strane. Subito dopo Capodanno a Matera [nel 2019, ndr], infatti, mi viene detto da una persona vicina ad Amadeus ‘Da ora in poi starai ferma’. Io ho ...

Grande Fratello Vip - i concorrenti contro la Marini? Ci pensa Pupo : "Vigliacchi - non si parla alle spalle" : Ex per ex. Battute su battute, che aprono la diretta del Gf vip. “Sarà una serata stellare”, dice la Rusic rispondendo alla chiamata di Signorini: il riferimento non è casuale. L’ex moglie di Cecchi Gori si scaglia contro la Marini con sottile ironia. Ancora una volta. Scontro epico tra la Rusic e l

Paola Caruso contro Barbara Alberti e Pupo : “Frasi da dementi!” : Paola Caruso, lo sfogo su Pupo e Barbara Alberti: “Affermazioni da dementi!” Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip dove si è molto parlato del caso ‘Salvo Veneziano’ il quale è tornato in casa per scusarsi con i telespettatori e con Elisa De Panicis, c’è stato un piccolo scontro tra Pasquale Laricchia e Alfonso Signorini, per poi dedicarsi ad Antonella Elia, Barbara Alberti e infine Ivan Gonzalez. ...

Pupo contro corrente - nel mirino Signorini : “Una gogna mediatica!” : Grande Fratello Vip, Pupo voce fuori dal coro: durante la vicenda di Salvo Veneziano, l’opinionista sminuisce la bravata sostenendo che ci sia stato un eccessivo accanimento contro i concorrenti. E il popolo del web concorda con il cantante La terza puntata del Grande Fratello Vip parte con il racconto della delicata vicenda di Salvo Veneziano, […] L'articolo Pupo contro corrente, nel mirino Signorini: “Una gogna ...

Grande Fratello Vip - Malgioglio contro Pupo e Wanda Nara : il commento di fuoco a notte fonda : Wanda Nara e Pupo distrutti con un Tweet. "Gli opinionisti del Grande Fratello vip? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone": parola di Cristiano Malgioglio. Un "cinguettio" di fuoco che da subito ha fatto il giro della rete. La sua opinione su Pupo e Wanda Nara sembra non essere infatti d

Pupo “contro” Sanremo : “Partecipare sarebbe umiliante - meglio il GF Vip” : È un Pupo frizzantino, con la polemica pronta in canna, quello che si presenta alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip. E quale “soft skill” migliore – se non la sottile arte della provocazione – dovrebbe mai possedere un opinionista? Il cantante, presenza fissa insieme a Wanda Nara del reality di Canale 5, approfitta dei riflettori sui blocchi di partenza per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Una scarpa che – nemmeno questa ...