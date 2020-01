Nove religiosi indagati per presunte violenze sessuali su minori: "Un inferno che si scoperchia" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Presunti abusi sessuali su minori da parte di Nove religiosi. È l’ipotesi per la quale la procura di Prato ha aperto un’inchiesta componenti dell’ex comunità Discepoli dell’Annunciazione soppressa dal Vaticano a dicembre in seguito a una visita canonica. presunte vittime degli abusi 2 fratelli, minori all’epoca dei fatti, affidati dai genitori alla comunità, dalle cui dichiarazioni a distanza di anni sarebbe nata l’inchiesta. Gli indagati sono 5 sacerdoti, un frate e 3 religiosi. Lo scrive oggi La Nazione.violenze sessuali ripetute per anni e anni ... si sarebbero consumate - ipotizza la Procura di Prato - fra le mura dell’ex comunità religiosa “I Discepoli dell’Annunciazione”. Sia nella sede di Prato in via Bologna, che in quella di Calomini in provincia di Lucca. Un inferno che si scoperchia ... huffingtonpost

kerpatoche : RT @Corriere: Nove religiosi indagati per abusi sessuali su due fratelli minorenni - Corriere : Nove religiosi indagati per abusi sessuali su due fratelli minorenni - shakiretta71 : RT @milio967: Violenze sessuali su minorenni, nove religiosi indagati -