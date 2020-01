Morta Celeste Mugnaini: una malattia rara l’ha uccisa in pochi mesi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Corsanico dice addio a Celeste Mugnaini, ragazza di 26 anni Morta a causa di una malattia rara e incurabile che in pochi mesi non le ha lasciato scampo. Nell’ultima settimana di gennaio 2020 il suo stato di salute si è aggravato e nella mattinata di martedì 28 il suo cuore ha smesso di battere. Celeste Mugnaini Morta per una malattia rara Dopo aver concluso gli studi in campo turistico, Celeste aveva trovato lavoro in Svizzera in un hotel durante la stagione invernale. Mentre si trovava lì ha iniziato ad accusare malessere e forti emicranie che, se all’inizio non pensava potessero essere qualcosa di grave, si sono rivelati sintomi di un male inguaribile. Così è stata costretta a tornare in Italia ma in poco tempo la situazione è degenerata. Dopo essere stata ricoverata per qualche giorno all’ospedale Versilia a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, la ... notizie

