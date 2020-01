Lega: Salvini, ‘menzogne su lite con Giorgetti, ieri eravamo in due città diverse’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “‘Repubblica’ oggi ha parlato di un mio litigio con una persona che stimo e con cui lavoro bene da anni che è Giancarlo Giorgetti, che è mio vicesegretario; dice che ieri abbiamo fatto io e lui una riunione al chiuso infuocata. eravamo in due città diverse, eravamo in due regioni diverse, non ci siamo visti, io litigo, secondo ‘Repubblica’ con le persone che stanno a 500 chilometri di distanza e non me ne accorgo neppure?” Così il segretario della Lega Matteo Salvini durante una diretta Facebook.“Cercano di seminare zizzania -aggiunge- ma non ci riescono, seminano cazzate raccolgono sorrisi, seminano menzogne raccolgono voglia di lavorare”. L'articolo Lega: Salvini, ‘menzogne su lite con Giorgetti, ieri eravamo in due città diverse’ CalcioWeb. calcioweb.eu

