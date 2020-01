Inter, Barella: «Vogliamo arrivare in fondo. Eriksen? Fuoriclasse» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il centrocampista dell’Inter Barella ha analizzato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Fiorentina Nicolò Barella ha commentato il successo in Coppa Italia contro la Fiorentina: «Il gol? Ci ho provato e la palla è entrata, devo imparare a segnare i gol facili. È una vittoria meritata, siamo contenti perché Vogliamo arrivare fino in fondo». «Pensiamo alle prossime partite, sperando di essere più fortunati ma il campionato è lungo. Sento la fiducia di tutti, dalla società al mister e i compagni. Eriksen? Un Fuoriclasse, è un giocatore importante per noi che aiuta ad alzare il livello. Aspettiamo che faccia esplodere questo stadio», ha concluso il centrocampista dell’Inter ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ?? | FINITA! Fischio finale, l'Inter si qualifica per la semifinale di #CoppaItalia: sarà doppia sfida contro il N… - Inter : ?? | GGGGG??????????LLLLLL!! 67' - Gran gol di #Barella: destro di controbalzo dal limite assolutamente imprendibil… - Inter : ?? | MARCATORI #Candreva ? #Barella ?? Semifinale di #CoppaItalia! ?? #InterFiorentina #FORZAINTER ???????? -