Il Mattino: allenamento volontario per alcuni calciatori del Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo la vittoria contro la Juve Gattuso aveva dato due giorni di riposo e libertà alla squadra, ma nel pomeriggio di ieri si è ritrovato alcuni di loro sul campo di Castel Volturno per un allenamento volontario, Lo riporta oggi il Mattino: Lozano, Elmas, Mertens, Koulibaly, Ospina, Llorente, Maksimovic e Manolas, non hanno voluto attendere di ritornare in campo oggi con i compagni, ma hanno preferito riprendere l’allenamento già ieri. per Gattuso è arrivato il segnale che voleva, quello della squadra compatta che è pronta a dare il tutto per tutto per tornare a essere grande Colpisce la presenza di Manolas che, nonostante la grande prestazione di domenica sera, non si è voluto concedere pause. Così come la tenacia di Mertens che sembra pronto al rientro in campo contro la Sampdoria. Mentre per Koulibaly bisognerà attendere una nuova risonanza in questi giorni L'articolo Il ... ilnapolista

Mattino : Ancelotti accontenta la squadra. Ieri e oggi doppia seduta di allenamento : C’è una novità in casa Napoli, racconta il Mattino. Ieri, infatti, a Castel Volturno, Ancelotti ha deciso di svolgere una doppia seduta di allenamento, sia al Mattino che al pomeriggio. “La prima risposta alla richiesta dei suoi, nel duro faccia a faccia di lunedì, di avere delle sedute più intense e meno blande”. Anche oggi si ripeterà lo stesso copione, per buona pace della squadra “Ci sarà un allenamento al Mattino e ...

