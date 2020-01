Dimissioni Mastella, Fausto Pepe: “Dal sindaco solo confusione” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La crisi politica a Palazzo Mosti, con le annunciate Dimissioni dalla carica di sindaco da parte di Clemente Mastella, sono state analizzate questa sera, da parte dell’ex sindaco di Benevento Fausto Pepe a margine della marcia contro la malavita organizzata da Libera. “Mastella contribuisce a creare ulteriore confusione. Non ha ancora chiarito i motivi per i quali si vuole dimettere. Lui oggi si è reso conto che non ha una maggioranza, quando soltanto qualche anno fa era felice di prendere consiglieri dappertutto, anche nelle liste del centro sinistra. Oggi ha qualche problema in quanto questi stessi consiglieri non gli sarebbero più leali e fedeli. Io ritengo che è la politica, l’azione amministrativa, il governo saldo, il pensiero lungo, è il lavorare per la città che deve dare coraggio e forza per andare avanti non questa ... anteprima24

NTR24 : Palazzo Mosti, Pepe: ‘Mastella fa confusione e non chiarisce i motivi delle dimissioni’ - ilvaglio1 : Dimissioni di Mastella: Il PD: si convochi il Consiglio Comunale #dimissioni #mastella #pd #benevento -