Dante Mazzitelli assolto a Bari: “Il fatto non costituisce reato” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Tribunale di Bari ha assolto l’imprenditore Dante Mazzitelli dall’accusa di corruzione, nell’ambito del processo per un presunto giro di tangenti in cambio di appalti dell’Arca Puglia, l’agenzia della regione che si occupa della gestione delle case popolari e che, a processo, si è costituita parte civile. Secondo i giudici del capoluogo pugliese “il fatto non costituisce reato“. Bari, assolto Dante Mazzitelli Era il dicembre 2017 quando Dante Mazzitelli è stato destinato a una misura cautelare interdittiva dopo l’apertura di un’indagine che ha portato all’arresto di cinque persone. Tra queste, oltre all’imprenditore barese, si ricorda Sabino Lupelli, ex direttore generale dell’Arca Puglia. Nel corso del processo, Lupelli e altri tre indagati hanno patteggiato la pena. È stato assolto invece Dante Mazzitelli, ... notizie

