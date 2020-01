Chi è Enrico Remigio, che ha vinto un milione di euro con la risposta su Gene Cernan (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Enrico Remigio è il primo vincitore della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario?", il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. L'ingegnere trentenne che attualmente vive a Singapore, è tornato in Italia proprio per sostenere il provino per partecipare al programma, senza immaginare che sarebbe riuscito a leggere e rispondere correttamente alla fatidica domanda da un milione di euro. fanpage

trash_italiano : #ChiVuoleEssereMilionario, vinto un milione di euro! - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - PaoloSinibaldi : Enrico Remigio, 30enne di Scafa (Pescara) manager a Singapore, ha appena vinto un milione di euro a CHI VUOL ESSERE… -